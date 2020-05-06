Эпидемия коронавируса: в Бельгии за сутки - 272 новых случая COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бельгии медики за сутки зафиксировали более 270 новых случаев заражения.

В Бельгии зафиксировали 272 новых случая коронавируса, общее же количество больных COVID-19 возросло до 50 781.

Об этом сообщает бельгийское издание VRT.

"Вчера были госпитализированы 116 новых пациентов с COVID-19, за это же время 290 человек были выписаны из больниц после выздоровления. Сейчас в больницах находятся 2 849 человек с этим диагнозом, из них 646 - находятся в отделениях интенсивной терапии. Вчера в стране зарегистрировано 272 новых диагноза, что довело общее количество инфицированных коронавирусом до 50 781 с начала пандемии", - говорится в публикации.

Общее количество людей, которые успешно преодолели болезнь, по состоянию на сегодняшний день составляет 12 731.

Вместе с этим, количество погибших от коронавируса в Бельгии возросло до 8 339 человек. В течение суток от болезни умерли 110 человек, еще 229 летальных случаев зафиксированные в предыдущие дни, также пополнили эту печальную статистику.