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Эпидемия COVID-19: в Италии количество жертв приближается к 30 тыс

Эпидемия COVID-19: в Италии количество жертв приближается к 30 тыс
21:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Италии количество жертв заболевания близится к 30 000.

В Италии количество летальных случаев вызванных коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки выросло на 274 - до 29 958.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Количество жертв коронавируса продолжает расти, сейчас в Италии зафиксированы 29 958 летальных случаев, вызванных коронавирусной болезнью, за последние сутки их количество увеличилось на 274 случая", - говорится в сообщении.

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96 276 пациентов в Италии выздоровели от коронавирусной болезни, что на 3031 больше по сравнению со вчерашним днем.

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Италии сейчас составляет 215 858, сообщает Worldometer.

Как сообщалось, по состоянию на 7 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3 836 181, из них 265 356 летальных, выздоровели 1 307 606 человек.

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Италия, Жертвы, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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