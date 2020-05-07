Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Швеции количество жертв от болезни превысило отметку в 3000 человек.

Количество летальных случаев вследствие болезни Covid-19 в Швеции превысило три тысячи после зафиксированных 99 новых случаев за последние сутки.

Об этом информирует BBC.

"В Швеции зафиксировано 99 новых летальных случаев, связанных с коронавирусной болезнью, в целом количество умерших уже составляет 3040", - говорится в сообщении.

Правительство страны столкнулось с критикой из-за того, что не применяет жесткие карантинные меры, введенные в соседних странах.

В частности, шведы по-прежнему могут посещать бары и рестораны, хотя их и призывают соблюдать социальную дистанцию и гигиенические нормы. В стране также открыты учебные заведения для детей до 16 лет.

Количество подтвержденных случаев Covid-19 в Швеции сейчас составляет 24 623, сообщает Worldometer.

Как сообщалось, по состоянию на 7 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3 836 181, из них 265 356 летальных, выздоровели 1 307 606 человек.