Во Франции снижается число новых случаев и количество смертей от COVID-19

Новости мира:С начала эпидемии во Франции скончались с диагнозом COVID-19 25 987 инфицированных.

Во Франции третий день подряд снижается количество летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

За последние 24 часа подтверждено 178 смертей, тогда как в среду было 278, а во вторник 330, что было наибольшим показателем за шесть дней. От коронавирусной болезни во Франции с начала эпидемии умерли 25 987 человек.

23 208 человек госпитализированы, 2961 пациент до сих пор находится в реанимации (на 186 меньше, чем накануне). С момента начала эпидемии 95 210 человек были госпитализированы, а 55 027 человек вернулись домой.

На четыре региона (Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы, О-де-Франс) приходится 72% случаев госпитализации.

За последние сутки было зафиксировано 728 новых случаев инфицирования, тогда как днем ранее было обнаружено 939 случаев.

Всего с начала эпидемии 137 779 человек получили положительный результат теста на COVID-19 во Франции.