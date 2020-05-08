Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки более полутысячи новых случаев COVID-19: ситуация по регионам
В Украине за сутки более полутысячи новых случаев COVID-19: ситуация по регионам
Надбавка медикам в 300%: Минздрав выяснит, что в регионах пошло не так
Надбавка медикам в 300%: Минздрав выяснит, что в регионах пошло не так
Свитолина в Швейцарии: С понедельника буду играть в теннис
Свитолина в Швейцарии: С понедельника буду играть в теннис
Звезда "Гарри Поттера" стал папой: кто родился у актера
Звезда "Гарри Поттера" стал папой: кто родился у актера

Во Франции снижается число новых случаев и количество смертей от COVID-19

Во Франции снижается число новых случаев и количество смертей от COVID-19
11:37 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:С начала эпидемии во Франции скончались с диагнозом COVID-19 25 987 инфицированных.

Во Франции третий день подряд снижается количество летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

За последние 24 часа подтверждено 178 смертей, тогда как в среду было 278, а во вторник 330, что было наибольшим показателем за шесть дней. От коронавирусной болезни во Франции с начала эпидемии умерли 25 987 человек.

23 208 человек госпитализированы, 2961 пациент до сих пор находится в реанимации (на 186 меньше, чем накануне). С момента начала эпидемии 95 210 человек были госпитализированы, а 55 027 человек вернулись домой.

На четыре региона (Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы, О-де-Франс) приходится 72% случаев госпитализации.

Во Франции школьники с 12 мая возобновят учебу

За последние сутки было зафиксировано 728 новых случаев инфицирования, тогда как днем ранее было обнаружено 939 случаев.

Всего с начала эпидемии 137 779 человек получили положительный результат теста на COVID-19 во Франции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Covid-19, Коронавиурс, COVID-19 во Франции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
03 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
04 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
05 Психологический тест, который расскажет, что для Вас сейчас важнее всего в жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине - День памяти и примирения
Сегодня в Украине - День памяти и примирения
Грузия отзывает посла из Украины
Грузия отзывает посла из Украины
Прогноз погоды на выходные: дожди немного стихнут - в Украину идет потепление
Прогноз погоды на выходные: в Украину идет потепление
&quot;Важно помнить свою историю&quot;: Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
"Важно помнить свою историю": Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь