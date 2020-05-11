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В Турции от коронавируса вылечились свыше 90 тыс человек

В Турции от коронавируса вылечились свыше 90 тыс человек
09:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:За последние сутки в Турции подтверждено еще 47 летальных исходов от коронавируса.

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 92 691 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Об этом сообщат агентство Anadolu.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 47 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), общее число погибших достигло 3786.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 138 657, поскольку еще у 1542 человек тесты на вирус дали положительный результат.

В Турции снижается число летальных случаев COVID-19

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 36 187 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 1 370 598 анализов.

"В ближайшее время число вылечившихся от Covid-19 в Турции достигнет 100 тыс, ожидается снижение уровня смертности и заболеваемости", - выразил уверенность Коджа.

Как ранее сообщалось, в мире зарегистрировано 4 180 923 случая заражения коронавирусом, среди которых 283 868 летальных, выздоровели от болезни 1 493 401 человек.

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Турция, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в Турции, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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