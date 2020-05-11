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В Испании продолжает снижаться смертность от коронавируса

В Испании продолжает снижаться смертность от коронавируса
13:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Число новых больных и умерших от коронавируса в Испании продолжает снижаться.

В Испании за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 123 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

В общей сложности количество летальных случаев в Испании выросло до 26 тысяч 744, в том числе 123 зарегистрировано за последние сутки. Вчера, 10 мая, сообщалось о смерти 143 человек, 9 мая - 179 человек, 8 мая - 299.

Всего на сегодняшний день в стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 227 тысяч 436 человек, в том числе 373 за последние сутки.

Излечились от COVID-19 137 тысяч 139 человек, из них за последние сутки 973.

В общей сложности госпитализированы 122 тысячи 921 человек, из них 257 за последние сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тыс. 348 человек, что на 20 больше, чем вчера.

Испания занимает второе место после Соединенных Штатов Америки в мире по количеству инфицированных коронавирусом, а по количеству умерших - четвертое место после США, Великобритании и Италии.

Как ранее сообщалось, в мире зарегистрировано 4 180 923 случая заражения коронавирусом, среди которых 283 868 летальных, выздоровели от болезни 1 493 401 человек.

По данным Worldometer, в мире зарегистрированы 4 161 614 случаев заражения коронавирусом, среди которых 282 923 летальных, выздоровели от болезни 1 467 349 человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Испания, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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