Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Австрии превысило 1200 человек.

Число так называемых активных случаев заболевания COVID-19 в Австрии по состоянию на 11 мая составляет 1201 человек, из них 520 - в Вене.

Об этом свидетельствуют обновленные данные австрийского Минздрава.

За прошедшие сутки в стране обнаружено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сутками ранее - 38.

Согласно данным Системы эпидемиологической реестра Австрии, всего в стране с начала распространения коронавируса обнаружено 15875 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровел 14061 человек. Умерли 620 больных.

Сейчас в больницах госпитализировано 211 человек, из них 68 - в отделениях интенсивной терапии.

Всего было проведено почти 320 тыс. тестов на выявление коронавируса.

Как сообщалось, ранее правительство Австрии приняло решение об ослаблении принятых из-за пандемии коронавируса ограничений, которое воплощается с двухнедельным интервалом для наблюдения за динамикой новых заболеваний.

Первый этап начался 16 апреля, следующий проходил в начале мая, третий - 15 мая, когда запланировано возобновление работы учреждений общественного питания.