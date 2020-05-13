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Во Франции снова растет число смертей и новых заражений COVID-19

Во Франции снова растет число смертей и новых заражений COVID-19
09:03 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Во Франции число зараженных от коронавируса опять растет, одновременно увеличивается и количество смертей.

За прошедшие сутки во Франции количество погибших от коронавируса снова выросло до более 300 человек. В то же время, количество госпитализированных продолжает снижаться.

  Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BMFTV.

За последние 24 часа от коронавируса во Франции умерли 328 человек. Второй день подряд количество погибших существенно возросло после падения в выходные до показателей, которые последний раз фиксировали в середине марта, когда эпидемия только набирала силу. Вчера сообщали о 264 умерших.

С начала эпидемии во Франции умерли 26 991 человек, из них 17003 – в больницах, 9988 - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Таким образом, число погибших во Франции уже превысило количество погибших в Испании, где на 12 мая общее число умерших от коронавируса составляло 26 920.

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За сутки обнаружили 708 новых случаев заражения, что является значительным ростом после 456 вчера и похожим показателем предыдущего дня.

Количество госпитализированных за сутки снизилось почти на 700 человек – сейчас в больницах остаются 21 595 больных коронавирусом, что на 689 меньше, чем вчера. В отделениях интенсивной терапии общее количество больных снизилось на 170 – до 2542 человек.

72% всех госпитализированных приходится на 4 региона: столичный Иль-де-Франс, восточные Гран-Эст и Овернь-Рон-Альп, а также О-де-Франс.

С начала эпидемии в стране обнаружили 140 227 подтвержденных заболеваний коронавирусом, 57785 больных – выздоровели.

Напомним, с 11 мая Франция начала масштабное ослабление карантина. С этого дня ношения масок в общественном транспорте обязательно, также действует ряд мер безопасности для всех, кто восстанавливает работу после карантина. Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлится до 10 июля.

Как сообщалось, в мире от коронавирусной инфекции погибло 291 942 человека, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 261 747. При этом, 1 493 414 человека выздоровели.

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Франция, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Вирус SARS-CoV-2.
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