Эпидемия COVID-19: в Берлине открылась построенная для пациентов клиника

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Берлине открыли спецклинику для больных на COVID-19.

Больница скорой помощи, оборудованная специальными койками интенсивной терапии, открылась в Берлине.

Одним из первых в больнице 14 мая побывал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Наша цель будет достигнута, если эта больница никогда не будет применена", - заявил президент.

Он отметил, что свободные койки свидетельствуют о том, что профилактические меры функционируют, что функционируют ограничительные меры, принятые властями, что реакция на упреждение была правильная.

Штайнмайер подчеркнул, что Германии удалось избежать картин, которые до сих пор поступают из некоторых стран, где больницы не могут справиться с количеством больных, прежде всего благодаря самодисциплине общества и восприятию им ограничений.

Президент отметил, что правильным было решение инвестировать в создание объекта, "который возможно никогда не будет использован".

Создание его стоило 43 млн евро. Больница на около 500 коек сооружена за месяц на территории Берлинского выставочного центра Messe Berlin.

В случае необходимости будет достроен еще один блок на такое же количество больных.

Если больнице придется функционировать, она потребует не менее 100 врачей и 400 работников из сестринского и медицинского сектора, а также 400 работников по вопросам логистики и уборки для работы в три смены. Но власти надеются, что потребности в использовании объекта не будет.

Целью сооружения больницы было облегчить нагрузку на больницы в случае, если те не будут в состоянии справиться с волной больных. Количество коек интенсивной терапии по всей стране доведено до более 40 тысяч. Четверть из них пока пусты.

По состоянию на 14 мая, по данным Института Роберта Коха, в Берлине было зафиксировано с начала эпидемии 6342 случая инфицирования, в том числе 44 за последние сутки, умерли 173 человека.

В целом по стране показатель составляет 172 239 случаев, 933 в сутки, 7 723 человека умерли.