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Четверг, 14.05.2020
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В ЕС ожидают, что вакцина от COVID-19 может быть одобрена через год

В ЕС ожидают, что вакцина от COVID-19 может быть одобрена через год
15:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В ЕМА заявили, что вакцина от нового коронавируса может быть одобрена примерно через год.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило в четверг, что вакцина от нового коронавируса может быть одобрена примерно через год.

Об этом говорится на сайте организации.

"EMA обсуждает с разработчиками 33 потенциальных вакцины против COVID-19 (цифра на 14 мая 2020 года). Сроки разработки вакцин предсказать сложно. Исходя из прошлого опыта, EMA оценивает, что может пройти не менее года, прежде чем вакцина против COVID-19 будет готова для утверждения и доступна в достаточном количестве для широкого использования", - говорится в сообщении.

Три главных правила выхода из карантина: инфекционист рассказала, как не заразиться COVID-19

Кроме того, как сообщает агентство Reuters, глава EMA по вакцинам Марко Кавалери уточнил, что скептически относится к заявлениям о том, что вакцина может быть готова к сентябрю.

"Что касается вакцин, поскольку разработка должна начинаться с нуля,.. мы можем смотреть с оптимистической стороны - через год, так что к началу 2021-го", - сказал он журналистам.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что специалисты в США, скорее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года.

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Украина, ЕС, Европа, Карантин, Коронавирус.
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