В Нидерландах зафиксировали уже 43 тысяч случаев коронавируса

Новости мира:В Нидерландах коронавирусом заболели уже более 43 тысяч человек.

В Нидерландах по состоянию на середину дня 14 мая 2020 года количество больных COVID-19 возросло до 43 481.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

За последние сутки от COVID-19 умерло 28 человек, выявлено 270 новых больных. Всего в Нидерландах 43 481 больной и 5 590 умерли.

Напоминаем, в Нидерландах с 11 мая смягчили карантинные ограничения, в частности, речь идет о контактных профессиях.

Например, массажисты обязаны работать по предварительной договоренности, чтобы быть уверенными, что клиент хорошо себя чувствует и не имеет симптомов коронавируса.

Кроме того, разрешается заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе - играть в теннис или гольф. В ресторанах и кафе готовят блюда, которые затем отдают заказчику с собой.

Планируется, что с 1 июня общественный транспорт возобновит свою работу и будет работать регулярно, по обычному расписанию. При этом пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

Заработают также театры, музеи, кинотеатры и рестораны, но должно быть максимум тридцать посетителей, которые будут соблюдать дистанцию 1,5 метра. На террасах могут отдыхать максимум десять человек.

С 1 июля откроются кемпинги, в барах, ресторанах и кафе сможет находиться уже 100 человек, при условии предварительного бронирования.

С 1 сентября будет разрешено заниматься всеми видами спорта, откроют спортзалы, сауны, казино и другие заведения.

Людей призывают соблюдать дистанцию, часто мыть руки. А всех, кто плохо себя чувствует, оставаться дома и не подвергать опасности других.