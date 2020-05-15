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COVID-19: Словения первой в Европе заявила о завершении в стране пандемии

COVID-19: Словения первой в Европе заявила о завершении в стране пандемии
16:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Словении власти объявили о завершении пандемии коронавируса.

Словения объявила о завершении пандемии коронавируса на своей территории, открыв свои границы для граждан Европейского Союза и отменив требование о семидневном карантине для прибывающих. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, сообщается, что определенные ограничения в стране все же будут оставаться в силе - включая запрет на пребывание вместе группой более пяти человек и 14-дневный карантин для некоторых иностранцев.

В то же время, с 18 мая будут полностью открыты магазины и большинство услуг. Детские сады и школы будут открыты частично. Правительство также хочет в ближайшее время разрешить проведение собрания до 50 человек.

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"В Словении сегодня лучшая эпидемиологическая картина в Европе, что позволяет нам объявить об окончании пандемии", - заявил премьер-министр Словении Янез Янса в четверг.

Отмечается, что за последние 14 дней в Словении было выявлено всего 31 новый случай заболевания. С начала пандемии страна подтвердила всего 1465 случаев COVID-19 и 103 смерти.

Согласно Balkan Insight, Словения стала первой европейской страной, которая объявила о прекращении пандемии коронавируса на своей территории.

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При этом правительство предупредило, что в настоящее время некоторые ограничительные меры должны остаться в силе.

Как сообщалось ранее, ЕС предоставит Западным Балканам масштабную поддержку в борьбе с последствиями пандемии COVID-19.

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Словения, Пандемия, Коронавирус.
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