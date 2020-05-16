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Эстония готовит резерв медсредств на случай второй волны коронавируса

Эстония готовит резерв медсредств на случай второй волны коронавируса
05:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Эстонии готовят двухмесячный резерв медикаментов на случай второй волны коронавируса.

Эстония планирует создать резерв медицинского оборудования и защитных средств, которого должно хватить по крайней мере на два месяца в случае повторения вспышки коронавируса.

Об этом сообщает ERR.

«Правительство планирует создать как минимум двухмесячный запас медикаментов, оборудования и других товаров, необходимых при затяжном кризисе... Хотя Эстония контролирует распространение коронавируса, никто не может сказать, что болезнь была преодолена, пока нет вакцины. Мы должны рассчитывать на то, что может быть вторая волна», - цитирует портал заявление премьер-министра Юри Ратаса на правительственной пресс-конференции.

Министр внутренних дел Март Хельме отметил, что также будут увеличены запасы продуктов и топлива, поскольку имеющегося сейчас двухнедельного резерва недостаточно.

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что было бы желательно привлечь и Финляндию к так называемому Baltic bubble трех стран Балтии, которые с 15 мая открыли между собой границы.

Напоминаем, Эстония, Латвия и Литва открыли внутренние границы для своих граждан и лиц, которые имеют право на пребывание в этих странах, сняв ограничения на движение транспорта.

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Эстония, Коронавирус, Covid-19.
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