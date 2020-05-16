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Коронавирус: власти Северной Македонии решили продлить режим ЧП

Коронавирус: власти Северной Македонии решили продлить режим ЧП
14:08 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Северная Македония продлила чрезвычайное положение на две недели

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский объявил о продлении чрезвычайного положения из-за коронавируса на 14 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24МК.

После заседания Совета Безопасности Пендаровський подчеркнул, что советовался с несколькими экспертами о продлении чрезвычайного положения.

Он сказал, что Совет Безопасности пришел к выводу, что компетентные учреждения работают согласованно и ситуация улучшилась, и очевидно, что страна хорошо справляется с кризисом.

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"После обширных консультаций, которые я проводил в последние дни и сегодня с экспертами из нескольких отраслей и с советниками в Кабинете министров, и исходя из сказанного и предложенного на сессии, я решил объявить новое чрезвычайное положение продолжительностью всего 14 дней вместо 30 дней. Учитывая положительные тенденции, я думаю, что 14 дней достаточно", - сказал он.

По его словам, причиной этого решения является необходимость внедрения экономических и социальных мер для смягчения последствий пандемии, которые уже ощущаются в силу того, что огромное количество компаний не работали или до сих пор не работает.

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За минувшие сутки в Северной Македонии обнаружено 22 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 1767 человек, количество тех, кто вылечился - 1267, умерли 98 человек.

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Коронавирус, Северная Македония, Covid-19.
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