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Суббота, 16.05.2020
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Коронавирус в Нидерландах: число инфицированных приближается к 44 тысячам

Коронавирус в Нидерландах: число инфицированных приближается к 44 тысячам
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 43,8 тысячи.

В Нидерландах, по состоянию на середину дня 16 мая, число заболевших возросло до 43 870.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 27 человек умерли, выявлено 189 новых больных. В общей сложности (в стране - ред.) 43 870 больных и 5 670 умерли", - сообщили в Национальном институте здравоохранения Нидерландов.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах с 11 мая смягчили карантинные ограничения, в частности, говорится о контактных профессиях.

Например, массажисты обязаны работать по предварительной договоренности, чтобы быть уверенными, что клиент хорошо себя чувствует и не имеет симптомов коронавируса.

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Кроме того, разрешается заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе - играть в теннис либо гольф. В ресторанах и кафе готовят блюда, которые потом отдают заказчику с собой.

Планируется, что с 1 июня общественный транспорт возобновит свою работу и будет работать регулярно, по обычному расписанию. При этом пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

Начнут работать также театры, музеи, кинотеатры и рестораны, но должно быть максимум тридцать посетителей, которые будут соблюдать дистанцию 1,5 метра. На террасах могут отдыхать максимум десять человек.

С 1 июля откроются кемпинги, в барах, ресторанах и кафе сможет находиться уже 100 человек, при условии предварительного бронирования.

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С 1 сентября будет разрешено заниматься всеми видами спорта, откроют спортзалы, сауны, казино и другие заведения.

Людей призывают соблюдать дистанцию, часто мыть руки. А всех, кто плохо себя чувствует, оставаться дома и не подвергать опасности других.

По состоянию на середину дня 16 мая в мире зафиксировано 4 646 413 случаев коронавирусной болезни, 1 770 751 человек выздоровел, 308 984 умерли.

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Нидерланды, Коронавирус, Covid-19.
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