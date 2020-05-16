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Во Франции за сутки от коронавируса скончались 120 человек

Во Франции за сутки от коронавируса скончались 120 человек
23:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Во Франции 120 человек скончались от осложнений коронавируса.

Во Франции инфицированными коронавирусом остаются почти 142 тыс. человек. За сутки от COVID-19 умерло 120 человек.

Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

По состоянию на 15 мая во Франции с начала пандемии подтверждено 141 919 случаев инфицирования коронавирусом; 27 529 человек умерли; 2 203 пациента остаются в реанимации; 60 448 человек выписаны из больниц после выздоровления.

Сообщается, что за предыдущие сутки было зафиксировано 120 летальных случаев от COVID-19; выявлено 563 новых инфицированных коронавирусом; госпитализированы 438 пациентов; 892 человека выздоровели; 64 человека оставили отделение интенсивной терапии.

Эти показатели свидетельствуют о замедлении темпов пандемии во Франции.

В стране с 11 мая продолжается реализация национальной стратегии выхода из режима карантина.

Постепенно открываются школы, учреждения торговли, небольшие музеи и библиотеки. Гражданам разрешено свободное передвижение. Также правительство обеспечило массовое распространение защитных масок, ношение которых является обязательным в общественном транспорте.

В то же время до 15 июня в стране закрыты границы. Чрезвычайное санитарное состояние продлено до 10 июля.

По состоянию на середину дня 16 мая в мире зафиксировано 4 646 413 случая коронавирусной болезни, 1 770 751 человек вылечился от болезни, 308 984 умерли.

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Франция, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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