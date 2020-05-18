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Ученые из Франции нашли новые пути распространения CОVID-19

Ученые из Франции нашли новые пути распространения CОVID-19
15:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Результаты исследования французских ученых позволили выявить CОVID-19 в сточных водах.

Исследования французских ученых позволили выявить CОVID-19 в сточных водах и доказать, что опасный коронавирус может распространяться через канализацию.

О результатах исследований синергетического проекта Obеpine, в котором приняли участие Парижский водоканал (Eau de Paris), Межведомственный синдикат по санитарии парижской агломерации (ЅІААР) и Институт биомедицинских исследований армии (IRBA), сообщил телеканал BFMTV.

"Эти анализы проводятся с помощью полимеразной цепной реакции - экспериментального метода молекулярной биологии. Этот способ... предоставил возможность выявить следы CОVID-19 уже 5 марта в сточных водах, за десять дней до начала объявления карантина (во Франции – ред.)", - сообщает телеканал.

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По данным ученых, коронавирус, который на сегодняшний день унес жизни 28 108 французов, еще в марте был обнаружен на трех очистных сооружениях, после чего было проведено исследование примерно в тридцати подобных местах, включая десять в Парижском региона.

"Результаты убедительны. Установлено, что вирус среди прочего атакует органы пищеварения, и оставляя там следы. За недели корреляция между распространением болезни на территории и наличием следов в сточной воде, становится заметно сильной", - отмечают ученые.

По мнению микробиолога и заведующего лабораторией исследований и разработок Лоран Мулен Парижского водоканала, методика анализа сточных вод также может быть эффективной для выявления возможной второй волны заражения CОVID-19, поскольку вторая неделя отмены части ограничительных мероприятий начинается с этого понедельника.

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"В контексте возможного "перезапуска" пандемии нам стоит отслеживать увеличение вирусной нагрузки в сточных водах", - отметил Мулен, добавив, что эти анализы также могли бы количественно оценить долю бессимптомных пациентов во Франции. Учитывая важность результатов исследований, правительство Франции выделило 500 тысяч евро на продолжение проекта Obеpine.

Как сообщалось, по данным Worldometer, по состоянию на утро 18 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4 820 529, из них 316 983 - летальных, выздоровели 1 866 267 человек.

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Вода, Франция, Карантин, Заражение, Коронавирус, Распространение.
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