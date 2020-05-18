Пандемия: в странах Балтии зарегистрировали более 4 тыс случаев COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в странах Балтии общее количество зараженных перевалило за 4000 человек.

Количество случаев коронавируса в странах Балтии увеличилось до 4340 человек.

Об этом сообщает корреспондент со ссылкой на профильные ведомства этих стран.

Более всего инфицированных в Эстонии - по данным Департамента здоровья, в республике инфицировано 1784 человека. За последние сутки выявлено 10 новых случаев заражения. В стационарном лечении нуждаются 43 пациента, 4 из них находятся на контролируемом дыхании. Признаны выздоровевшими 1443 человека.

По информации Национального центра общественного здравоохранения Литвы, за воскресенье COVID-19 пожтвержден еще у 6 человек, а всего в стране 1547 инфицированных. Выздоровели 997 человек.

В Латвии, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за минувший день было выявлен 1 новый случай коронавируса, общее число инфицированных достигло 1009. Госпитализировано 25 пациентов, из них трое - с тяжелым течением заболевания. Выздоровели 662 человека.

Как сообщалось, с 15 мая Латвия, Литва и Эстония открыли внутренние границы для своих граждан и лиц, имеющих право на пребывание в них, сняв ограничения на передвижение транспорта. Позже к ним присоединилась Финляндия. С 18 мая в Эстонии отменен режим чрезвычайного положения и введен режим чрезвычайной ситуации.

С понедельника в Литве наступил очередной этап смягчения карантина - открываются детские сады, кафе и рестораны могут принимать клиентов в помещении, открываются спортклубы.

По данным Worldometer, по состоянию на утро 18 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4 805 186, из них 316 730 летальных, выздоровели 1 860 136 человек.