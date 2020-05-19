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Эпидемия COVID-19: в Польше количество инфицированных превысило 19 тысяч

Эпидемия COVID-19: в Польше количество инфицированных превысило 19 тысяч
14:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространение коронавируса в Польше количество зараженных превысило отметку в 19 000 человек.

По состоянию на 19 мая количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 19 080, из которых 941 человек умер, а 7 903 человека вылечились.

Об этом в Twitter сообщает Министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом - 19 080, умерли 941 человек", - говорится в сообщении. 

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Всего за последние сутки в Польше зафиксировано 334 новых случая заражения COVID-19. За это время подтверждены 12 летальных случаев.

В польских больницах сейчас находятся 2 490 человек, зараженных коронавирусом, 76 645 человек - на домашнем карантине, 18 831- под эпидемиологическим надзором. 7 903 человека уже вылечились.

В Польше уже проведены более 636 тыс. тестов на выявление коронавируса.

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Наибольший очаг коронавируса наблюдается в Силезском воеводстве Польши (юг страны), где количество зараженных среди шахтеров возросло до 2,7 тыс. Из-за этого ранее была приостановлена работа пяти шахт, из которых сейчас частично возобновила работу только одна.

Глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский сообщил во вторник, что с 15 июня в стране откроются санатории, а с 1 июня на предмет заражения COVID-19 будут тестироваться лица, планирующие поехать в эти санатории.

Как сообщалось, с 18 мая в Польше введен третий этап смягчения карантинного режима. В частности, возобновлена с ограничениями работа косметических, гастрономических заведений и некоторых спортивных объектов, а с 25 мая будет возобновлена работа школ для опеки над детьми 1-3 классов и консультаций с выпускниками. Изменения введены и в функционировании общественного транспорта: с 18 мая увеличены лимиты на количество пассажиров в автобусах, трамваях или метро.

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Польша, Карантин, Коронавирус.
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