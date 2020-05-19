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Эпидемия COVID-19: в Британии скончались более 35 тысяч пациентов

Эпидемия COVID-19: в Британии скончались более 35 тысяч пациентов
21:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бритнаии количество умерших перевалило за 35 000 человек

В Британии количество умерших от коронавирус состоянию на вечер 19 мая составляет 35 341 лицо.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности, возросло число погибших за сутки: сегодня зарегистрировали 545 новых смертей, тогда как 17 и 18 мая было зафиксировано 170 и 160 летальных исходов соответственно.

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Всего в Британии зарегистрировано 248 818 случаев коронавируса, из них 2 412 — сегодня.

По состоянию на утро 19 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4 924 208, из них 320 808 летальных, выздоровели 1 928 313 человека.

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Великобритания, Заражение, Коронавирус.
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