Эпидемия COVID-19: в Британии скончались более 35 тысяч пациентов

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бритнаии количество умерших перевалило за 35 000 человек

В Британии количество умерших от коронавирус состоянию на вечер 19 мая составляет 35 341 лицо.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности, возросло число погибших за сутки: сегодня зарегистрировали 545 новых смертей, тогда как 17 и 18 мая было зафиксировано 170 и 160 летальных исходов соответственно.

Всего в Британии зарегистрировано 248 818 случаев коронавируса, из них 2 412 — сегодня.

По состоянию на утро 19 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4 924 208, из них 320 808 летальных, выздоровели 1 928 313 человека.