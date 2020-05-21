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Эпидемия: в Бельгии за сутки более 250 случаев COVID-19

Эпидемия: в Бельгии за сутки более 250 случаев COVID-19
19:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бельгии количество зараженных превысило 56 000 человек.

В течение суток в Бельгии обнаружено 252 новых случая заболевания коронавирусом, что довело общее число инфицированных в этой стране до 56 235 человек.

Такие данные со ссылкой на Федеральное министерство здравоохранения Бельгии приводит бельгийское издание "The Brussels Times".

"Среди новых инфицированных 175 проживают во Фландрии, 56 - в Валлонии, 21 - в Брюсселе. За сутки с болезнью госпитализирован 71 человек, 141 - выписан из больниц после выздоровления. Общее число пациентов, которые сейчас находятся в больницах с диагнозом коронавируса, составляет 1 448 человек, из них 277 - в отделениях интенсивной терапии», - говорится в сообщении.

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В течение прошлых 24 часов от COVID-19 в Бельгии погибли 48 человек, что довело общее количество жертв коронавируса в этой стране с начала пандемии до 9186.

По данным Worldometer, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5 105 902, из них 330 003 летальных, выздоровели 2 035 445 человек.

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Бельгия, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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