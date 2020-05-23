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COVID-19: Британия введет 2-х недельный карантин для всех, кто прибывает в страну

COVID-19: Британия введет 2-х недельный карантин для всех, кто прибывает в страну
14:02 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: twitter

Новости мира:Великобритания введет двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за границы.

Великобритания введет двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Великобритания с 8 июня введет двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за границы. Сначала о таких планах правительства сообщали СМИ, теперь это решение объявила министр внутренних дел Прити Пател. 

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Это требование не будет распространяться на дальнобойщиков, медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, и сезонных работников в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, исключение действует также для прибывающих из Ирландии, Нормандских островов и острова Мэн. 

Все остальные категории граждан должны будут заполнить онлайн-форму, в которой указать информацию о том, где они будут находиться на самоизоляции. Это может быть как жилье родственников/друзей, так и гостиница. В случае отсутствия такой возможности, можно отбыть карантин в "заведениях, организованных правительством" за свой счет. По этому адресу могут прийти с проверкой без предупреждения. 

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За незаполнение формы грозит штраф в 100 фунтов стерлингов, кроме того, пограничники могут отказать во въезде лицам, которые не являються гражданами Великобритании. 

За нарушение самоизоляции в Англии будут штрафовать на 1000 фунтов стерлингов, а в случае повторных нарушений – на большие суммы. 

Отмечается также, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут вносить определенные коррективы в детали применения этого правила на своей территории.

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Решение будут пересматривать каждые три недели, оценивая развитие эпидемической ситуации.

В правительстве заявили, что пока речь не идет о создании так называемых "воздушных мостов" для туристов из стран с лучшим эпидемической ситуацией, для которых долали бы исключение из правила об обязательном 14-дневном карантине.

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Великобритания, Карантин, Коронавирус.
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