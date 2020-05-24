В Европе уже более 2 млн человек болеют коронавирусом

Новости мира:В Европе число зараженных с начала пандемии превысило два миллиона человек.

Общее количество зараженных коронавирусом в Европе с начала пандемии превысило два миллиона человек. Об этом сообщают результаты подсчетов, сделанных журналистами информагентства AFP на основании официальных правительственных данных.

Около двух третей из 2 млн зарегистрированных случаев заражения коронавируса приходятся на пять стран: Россию, Великобританию, Испанию, Италию и Францию, указывает издание.

С начала пандемии в Европе умерли 173 133 пациента с диагнозом COVID-19.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 20 580 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 605 — летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц — до 22 июня, с поэтапным ослаблением противоэпидемических ограничений.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.