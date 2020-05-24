Эпидемия коронавируса: во Франции за сутки – 250 новых случаев COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса во Франции зафиксировали более 144 000 случаев заражения.

Во Франции с начала пандемии от COVID-19 излечилось 64 674 человек. За сутки - 47 летальных случаев, но пандемия отступает и количество новых заболеваний значительно меньше количества выздоровлений.

Такие данные по состоянию на 23 мая сообщило Национальное агентство общественного здоровья.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 144 806 случаев инфицирования коронавирусом; 64 547 человек выздоровели и выписаны из больниц; 28 332 человека умерли от COVID-19; 1 665 пациентов остаются в реанимации.

За минувшие сутки количество пациентов, выздоровевших от COVID-19, составляло 361 и превысило количество новых инфицированных, которых было 250, а также количество летальных случаев - 47.

Это говорит о положительной динамике уменьшения темпов распространения эпидемии.

Во Франции с 11 мая продолжается выполнение национальной выхода из режима карантина.

Все граждане, которые имеют симптомы коронавирусной болезни, получат результаты вирологического тестирования не позднее, чем через 48 часов.

Постепенно открываются школы, учреждения торговли, небольшие музеи и библиотеки. Гражданам разрешено свободное передвижение.

Также разрешено посещение 290 пляжей, озер и доступ к другим водоемам.

Правительство обеспечило массовое распространение защитник масок, ношение которых является обязательным в общественном транспорте.

В большинстве регионов значительное количество масок распространяется среди граждан бесплатно - средства защиты кладут в почтовые ящики по предварительным заказам через интернет.

Публичные собрания ограничены до 10 человек. В церемонии захоронений могут принять участие до 20 человек.

Решение об открытии ресторанов и баров будет рассматриваться в начале июня.

Во Франции до 15 июня остаются ограничения при пересечении границы. Официальный Париж выступает за координацию действий на уровне Евросоюза по открытию внешних и внутренних границ ЕС и Шенгенской зоны. Чрезвычайное санитарное состояние во Франции продлено до 10 июля.

Как сообщалось, по состоянию на утро 24 мая в мире с начала пандемии зафиксировали 5 млн 407 тыс. 414 случаев коронавируса. Из них 2 млн 247 тыс. 963 человек выздоровели и 344 025 - умерли.