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Эпидемия коронавируса: во Франции за сутки – 250 новых случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса: во Франции за сутки – 250 новых случаев COVID-19
13:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса во Франции зафиксировали более 144 000 случаев заражения.

Во Франции с начала пандемии от COVID-19 излечилось 64 674 человек. За сутки - 47 летальных случаев, но пандемия отступает и количество новых заболеваний значительно меньше количества выздоровлений.

Такие данные по состоянию на 23 мая сообщило Национальное агентство общественного здоровья.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 144 806 случаев инфицирования коронавирусом; 64 547 человек выздоровели и выписаны из больниц; 28 332 человека умерли от COVID-19; 1 665 пациентов остаются в реанимации.

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За минувшие сутки количество пациентов, выздоровевших от COVID-19, составляло 361 и превысило количество новых инфицированных, которых было 250, а также количество летальных случаев - 47.

Это говорит о положительной динамике уменьшения темпов распространения эпидемии.

Во Франции с 11 мая продолжается выполнение национальной выхода из режима карантина.

Все граждане, которые имеют симптомы коронавирусной болезни, получат результаты вирологического тестирования не позднее, чем через 48 часов.

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Постепенно открываются школы, учреждения торговли, небольшие музеи и библиотеки. Гражданам разрешено свободное передвижение.

Также разрешено посещение 290 пляжей, озер и доступ к другим водоемам.

Правительство обеспечило массовое распространение защитник масок, ношение которых является обязательным в общественном транспорте.

В большинстве регионов значительное количество масок распространяется среди граждан бесплатно - средства защиты кладут в почтовые ящики по предварительным заказам через интернет.

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Публичные собрания ограничены до 10 человек. В церемонии захоронений могут принять участие до 20 человек.

Решение об открытии ресторанов и баров будет рассматриваться в начале июня.

Во Франции до 15 июня остаются ограничения при пересечении границы. Официальный Париж выступает за координацию действий на уровне Евросоюза по открытию внешних и внутренних границ ЕС и Шенгенской зоны. Чрезвычайное санитарное состояние во Франции продлено до 10 июля.

Как сообщалось, по состоянию на утро 24 мая в мире с начала пандемии зафиксировали 5 млн 407 тыс. 414 случаев коронавируса. Из них 2 млн 247 тыс. 963 человек выздоровели и 344 025 - умерли.

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Франция, Карантин, Коронавирус.
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