Пандемия: в странах Балтии количество случаев COVID-19 перевалило за 4 тыс

Количество зафиксированных случаев COVID-19 в балтийских странах возросло до 4526 человек. Больше всего в регионе число инфицированных в Эстонии.
Об этом сообщает Департамент здоровья страны.
По его данным, за сутки в республике выявлено 10 новых случаев коронавируса, всего инфицировано 1834 человека. Требующие стационарного лечения 36 пациентов, один из которых находится на контролируемом дыхании. Выздоровели - 1552 человека.
В Литве, по данным Министерства здравоохранения, диагноз COVID-19 за понедельник подтвердился у 4 человек, всего в стране 1639 инфицированных. За сутки зафиксировано две смерти, всего от коронавируса умерло 65 человек. Выздоровели - 1165.
По информации Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC), за прошедший день выявлено 4 новых случая коронавируса, общее число инфицированных достигло 1053. Госпитализированы 25 пациентов, два из которых - с тяжелым течением заболевания. Выздоровел 741 человек.
Как сообщалось, на прошлой неделе в странах Балтии были сняты внутренние ограничения на передвижение транспорта, несколько смягчен режим карантина.
По данным Worldometer, по состоянию на утро 26 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 5,59 млн, из них почти 348 тыс. смертей.