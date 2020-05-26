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Пандемия: в странах Балтии количество случаев COVID-19 перевалило за 4 тыс

Пандемия: в странах Балтии количество случаев COVID-19 перевалило за 4 тыс
15:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением заболевания, количество зафиксированных случаев COVID-19 в балтийских странах возросло до 4526 человек.

Количество зафиксированных случаев COVID-19 в балтийских странах возросло до 4526 человек. Больше всего в регионе число инфицированных в Эстонии.

Об этом сообщает Департамент здоровья страны.

По его данным, за сутки в республике выявлено 10 новых случаев коронавируса, всего инфицировано 1834 человека. Требующие стационарного лечения 36 пациентов, один из которых находится на контролируемом дыхании. Выздоровели - 1552 человека. 

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В Литве, по данным Министерства здравоохранения, диагноз COVID-19 за понедельник подтвердился у 4 человек, всего в стране 1639 инфицированных. За сутки зафиксировано две смерти, всего от коронавируса умерло 65 человек. Выздоровели - 1165.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC), за прошедший день выявлено 4 новых случая коронавируса, общее число инфицированных достигло 1053. Госпитализированы 25 пациентов, два из которых - с тяжелым течением заболевания. Выздоровел 741 человек.

Как сообщалось, на прошлой неделе в странах Балтии были сняты внутренние ограничения на передвижение транспорта, несколько смягчен режим карантина.

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По данным Worldometer, по состоянию на утро 26 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 5,59 млн, из них почти 348 тыс. смертей.

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Балтия, Карантин, Коронавирус.
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