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Пандемия COVID-19: в странах Балтии возросло количество случаев коронавируса

Пандемия COVID-19: в странах Балтии возросло количество случаев коронавируса
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество случаев коронавируса в Балтийских странах возросло до 4568-ми.

В Балтийских странах количество случаев коронавируса возросло до 4568-ми.

Об этом сообщает корреспондент.

Наибольшее число инфицированных выявлено в Эстонии. По данным Департамента здоровья, за сутки в республике зафиксировано 11 новых случаев коронавируса, всего инфицирован 1851 человек. В стационарном лечении нуждается 30 человек. В течение дня смертельных случаев не было, а за время эпидемии коронавирус унес жизни 66 человек. Выздоровело 1574 человека.

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В Литве, как сообщает Министерство здравоохранения, диагноз COVID-19 за среду подтвердился у 9 человек, таким образом, общее количество инфицированных в стране составляет 1656. За сутки зафиксированы две смерти, всего от коронавируса умерли 68 человек. Выздоровели 1193 пациента.

Согласно информации Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC), за прошедший день в стране выявлено 4 новых случая коронавируса, общее число инфицированных достигло 1061-го. Госпитализированы 23 пациента, три из них - с тяжелым течением заболевания. За день умер один пожилой пациент, а всего от COVID-19 скончались 24 человека. Выздоровел 741 человек.

Как сообщалось, на прошедшей неделе в странах Балтии были сняты внутренние ограничения на передвижение транспорта, несколько смягчен режим карантина. При этом в среду правительство Литвы продлило карантин, объявленный из-за коронавируса, до 16 июня включительно. 

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По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5 790 103, из них 357 432 летальных, выздоровели 2 497 618 человек.

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Балтия, Карантин, Коронавирус.
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