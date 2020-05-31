Пандемия: в Польше от COVID-19 выздоровели более 11,2 тыс человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса, количество инфицированных в Польше выросло до 23 686 человек.

Количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 23 686 человек, из них 1064 человека умерли, а 11 271 человек выздоровел.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество инфицированных коронавирусом - 23 686, 1064 человека умерли", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Польше обнаружены 310 новых инфицированных, умерли 13 больных.

Большим очагом заражения в Польше является Силезский угольный регион. В целом количество инфицированных среди шахтеров в этом регионе составляет более 3,8 тыс.

По данным Минздрава, в больницах на сегодняшний день находятся 2134 пациента с коронавирусом, 78 823 человека - на домашнем карантине, 18 947 - под эпидемиологическим наблюдением. Выздоровела 11 271 человек.

В настоящее время в Польше проведены более 900 тыс. тестов на коронавирус, в среднем за сутки их проводится более 20 тыс.

С 30 мая в Польше введен четвертый этап смягчения карантинного режима. В частности, отменены обязанность носить маску на улицах, ограничения на количество покупателей в магазинах. С воскресенья, 31 мая, ограничивать количество верующих во время богослужений в костелах и церквях.

С 6 июня в Польше разрешат массовые собрания с участием до 150 человек, откроют учреждения культуры (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные учреждения (бассейны, фитнес-клубы).