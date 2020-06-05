COVID-19: В Бельгии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

Новости мира:В Бельгии зарегистрировано 140 новых случаев заражения.

После нескольких подряд дней, когда суточное количество новых положительных тестов на коронавирус в Бельгии не превышало 100, в стране зарегистрировано 140 новых случаев заражения.

Такие данные обнародованы на специализированном сайте Федерального министерства здравоохранения Бельгии, сообщает корреспондент.

"За сутки поступили сообщения о 140 новых случаях. Из этих людей 69 живут во Фландрии, 37 – в Валлонии, 34 – в Брюсселе. Это довело общее количество инфицированных с начала пандемии до 58 907 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницу поступили 32 пациента с коронавирусом, 64 были выписаны после выздоровления. Всего в больницах находится 700 пациентов с этим диагнозом, из них 137 в отделениях интенсивной терапии.

В течение прошлых 24 часов от коронавируса умерли 29 человек, что довело общее число погибших от этой болезни в Бельгии до 9 566-ти.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6 728 250, из них 393 656 летальных, выздоровели 3 271 087 человек.