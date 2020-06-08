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В Италии за сутки от COVID-19 скончались 65 человек, в Испании - без жертв

В Италии за сутки от COVID-19 скончались 65 человек, в Испании - без жертв
23:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:В Италии за сутки от коронавируса умерло 65 человек, а в Испании - без жертв.

В Испании за сутки не подтверждено ни одной смерти от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Общее количество летальных случаев, подтвержденных с начала пандемии, как и вчера, составляет 27 тыс. 136.

За последние 7 дней от COVID-19 умерли 56 человек.

На сегодняшний день в Испании с помощью ПЦР-тестов инфицирование коронавирусом подтверждено у 241 тыс. 717 человек. За сутки зафиксировано 48 новых случаев. Сейчас госпитализировано 124 тыс. 348 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тыс. 611 пациентов.

В мире по количеству инфицированных Испания занимает шестое место после США, Бразилии, России, Великобритании и Индии, по количеству умерших тоже шестое - после США, Великобритании, Бразилии, Италии и Франции.

В свою очередь, в Италии, как сообщает Департамент гражданской защиты, за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 65 человек.

Всего в Италии с начала пандемии зафиксировано 33 тыс. 964 летальных случая, в том числе 65 - за последние сутки. 7 июня сообщалось о смерти 53 человек.

Кроме того, с начала пандемии выздоровели и были выписаны из больниц 166 тыс. 584 человека, что на 747 больше, чем за предыдущие сутки.

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По состоянию на 8 июня количество случаев инфицирования коронавирусом составляет 34 тыс. 730, что на 532 меньше, чем за предыдущие сутки.

Госпитализировано 4 тыс. 729 человек, что на 135 меньше, чем день назад.

В отделениях интенсивной терапии находятся 283 пациента. Еще 29 тыс. 718 человек находятся в режиме самоизоляции.

Всего в этой стране количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровели, составляет 235 тыс. 278 человек, за последние сутки это количество увеличилось на 280.

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Как сообщалось ранее, ситуация с распространением смертельного коронавируса в мире ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Италия, Испания, Коронавирус.
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