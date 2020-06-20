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Вспышка коронавируса на мясокомбинате в Германии: более тысячи инфицированных

Вспышка коронавируса на мясокомбинате в Германии: более тысячи инфицированных
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
В немецком западном городе Ред-Виденбрюк произошла вспышка на мясокомбинате компании Tönnies - тестирование выявило коронавирус более чем у тысячи работников. Об этом сообщает Spiegel Online.

По состоянию на утро субботы 1029 сотрудников имеют положительный результат теста на вирус. Всего на данный момент проведено 3127 тестов.

В среду стало известно о вспышке коронавируса и заражения большого количества людей крупнейшего немецкого мясокомбината Tönnies. Все инфицированные сотрудники были отправлены на двухнедельный карантин. В большинства отсутствуют симптомы заболевания.

Всего на предприятии работают около 6500 человек. Значительная часть из них родом из стран Восточной Европы. Руководство компании предполагает, что они могли занести инфекцию, когда после снятия ограничений ездили домой.

Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия хотят последовательно ввести карантин для всех работников компании. Местный премьер-министр Армин Лашет вечером в пятницу заявил, что он использует все средства, которые есть в его распоряжении.

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"Мы должны убедиться, что все соблюдают правила в этой ситуации. Никогда еще не было вспышки коронавируса такого масштаба в Северном Рейне-Вестфалии", - заявил он.

Местные власти надеются избежать закрытия всей земли на карантин, локализировав заражение на предприятии. Для этого создан кризисный комитет, Бундесвер помогает в регионе.

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Германия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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