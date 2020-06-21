В Италии в семи регионах не зафиксировали новых случаев COVID-19

В семи регионах Италии за последние сутки не зафиксировали новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

"В 7 регионах зафиксировали отсутствие новых случаев - Марке, Кампания, Сицилия, Трентино-Альто-Адидже, Умбрия, Молизе и Базиликата", - говорится в сообщении.

С начала эпидемии 238 275 человек в Италии заболели Covid-19. За последние сутки зафиксировали 262 новых случая заболевания.

Количество вылеченных от коронавируса и выписанных пациентов в Италии возросло до 182 453, увеличившись по сравнению со вчерашним днем на 546 человек.

Общее количество жертв пандемии в Италии возросло до 34 610 человек. За последние сутки в Италии зафиксировали 49 летальных случаев.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 июня в мире подтвержждены 8 794 566 случаев коронавируса. Умерли 463 250 человек, выздоровели - 4 653 821.