Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей

В более 42% протестированных жителей австрийского горнолыжного курорта Ишгль (Ischgl) в Тироле обнаружены антитела к коронавируса.

"Это показывает в очередной раз, что много случаев инфицирования коронавирусом остаются незаметными", - заявила руководитель исследования из Института вирусологии Дороти фон Лаер.

По ее словам, для 85% участников исследования, жителей Ишнгля, заболевания COVID-19 коронавирусом прошло незаметно.

Всего было протестировано 1259 взрослых и 214 детей из 479 домохозяйств, что составляет 79% всего населения популярного австрийского курорта. В 42,2% участников исследования было выявлено наличие антител к коронавирусу, что означало, что они уже переболели COVID-19. Доля детей (в возрасте до 18 лет) с антителами составляла 27%.

Многие люди, принимавшие участие в тестировании, заявляли, что уже несколько дней наблюдают потерю вкуса и запаха - практически все они в дальнейшем получили положительный результат на коронавирус. При этом, первые такие случаи потери вкуса и запаха фиксировались в Ишгль еще в 20-х числах февраля.

Исследование проходило еще в конце апреля, когда курорт находился под карантином. При исследование использовались 4 разные методики, результаты которых сравнивались.

Как сообщалось, в середине марта стало известно, что сотни отдыхающих, прежде всего из скандинавских стран, но также из Германии, заразились коронавирусом Covid-19 на австрийском горнолыжном курорте Ишгль (Ischgl) в Тироле.

Основным центром распространением коронавируса на популярном курорте считался ресторан-бар Kitzloch. Там 7 марта был обнаружен коронавирус у бармена, однако заведение не было сразу закрыто. Местные органы власти посчитали, что достаточно изолировать и отправить на карантин инфицированного мужчину и 22 человека, которые находились с ним в близком контакте.

Но когда позже и в других посетителей бара начали проявляться симптомы заражения вирусом, 10 марта бар-ресторан был закрыт. Двумя днями позже, 12 марта, был закрыт и весь горнолыжный курорт Ишгль и стало известно о досрочном прекращении зимнего сезона в федеральной земле Тироль. Еще днем позже карантин был введен в районах Пазнаунталь и Санкт-Антон, всем иностранным туристам приказали возвращаться домой и находиться под 14-дневными домашним карантином.

В то время в самой Австрии было зафиксировано менее 1 тыс.случаев заболевания коронавирусом.