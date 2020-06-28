Эпидемия COVID-19: В Польше проходят президентские выборы, перенесенные из-за коронавируса

Избирательные участки открыты до 21:00
Ранее Министерство здравоохранения Польши предоставило рекомендации, которых необходимо придерживаться на избирательном участке, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
В частности, Минздрав призывает поляков придерживаться социальной дистанции и закрывать рот и нос.
В этом году на пост главы государства претендуют 11 кандидатов: Роберт Бедронь, Кшиштоф Босак, Анджей Дуда, Шимон Холовня, Марек Якубяк, Владимир Косиняк-Камыш, Мирослав Пётровский, Павел Танайно, Рафал Тшасковский, Вальдемар Витковский и Станислав Жултек.
Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур голосования.
Президентом Республики станет кандидат, получивший наибольшее количество голосов.