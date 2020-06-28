Эпидемия COVID-19: В Польше проходят президентские выборы, перенесенные из-за коронавируса

В Польше проходят президентские выборы, которые перенесли с мая на июнь из-за пандемии коронавируса COVID-19. Как сообщает "Польское радио", впервые в истории проводится смешанное голосование. Это означает, что избиратели, ранее изъявившие такое желание, могут проголосовать по почте.