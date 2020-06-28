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Эпидемия COVID-19: В Польше проходят президентские выборы, перенесенные из-за коронавируса

Эпидемия COVID-19: В Польше проходят президентские выборы, перенесенные из-за коронавируса
13:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
В Польше проходят президентские выборы, которые перенесли с мая на июнь из-за пандемии коронавируса COVID-19. Как сообщает "Польское радио", впервые в истории проводится смешанное голосование. Это означает, что избиратели, ранее изъявившие такое желание, могут проголосовать по почте.

Избирательные участки открыты до 21:00

Ранее Министерство здравоохранения Польши предоставило рекомендации, которых необходимо придерживаться на избирательном участке, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.

В частности, Минздрав призывает поляков придерживаться социальной дистанции и закрывать рот и нос.

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В этом году на пост главы государства претендуют 11 кандидатов: Роберт Бедронь, Кшиштоф Босак, Анджей Дуда, Шимон Холовня, Марек Якубяк, Владимир Косиняк-Камыш, Мирослав Пётровский, Павел Танайно, Рафал Тшасковский, Вальдемар Витковский и Станислав Жултек.

Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур голосования.

Президентом Республики станет кандидат, получивший наибольшее количество голосов.

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Польша, Выборы, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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