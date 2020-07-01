Противодействие коронавирусу: в Швеции создали комиссию по оценке действий властей

Шведское правительство создало комиссию, которая должна оценить действия власти в борьбе с коронавируса. Комиссия проанализирует, как правительство, региональные власти и государственные агентства реагировали на распространение в стране заболевания, а также сравнить ситуацию в Швеции с положением в "релевантных" странах. Об этом сообщает DW.

"Мы вынесем важные уроки из работы этой комиссии", - заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Возглавит комиссию бывший председатель Высшего административного суда Матс Мелин. Имена других ее членов не сообщают, известно, что ими станут политологи, антикризисные менеджеры и эксперты в сфере здравоохранения.

Предварительный отчет комиссия должна предоставить до ноября, в нем сфокусируются на ситуации в домах престарелых, которые сильно пострадали от пандемии. Основной отчет будет опубликован в феврале 2022 перед парламентскими выборами, которые назначены на сентябрь того года.

В Швеции во время пандемии действовали гораздо мягче карантинные меры, чем в других странах Европы. В течение длительного времени там работали магазины, рестораны, школы и детские сады. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл заявлял, что большинство шведов должны переболеть новым коронавирусом, чтобы у них сформировался коллективный иммунитет.

Напомним, по состоянию на 30 июня в стране зарегистрировано 67667 случаев инфицирования, умерло от болезни в целом 5310 человек. Это - гораздо больше, чем в других скандинавских странах. В частности, в Дании число жертв COVID-19 составляет 605, Финляндии - 328, а в Норвегии - 250.