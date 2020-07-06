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Смягчение ограничений: В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый из-за пандемии COVID-19

Смягчение ограничений: В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый из-за пандемии COVID-19
10:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com
Один из самых посещаемых музеев в мире - парижский Лувр - в понедельник возобновляет свою работу спустя четыре месяца после закрытия из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Музей Лувр открывает свои двери 6 июля 2020 года", - говорится на сайте комплекса.

Для посещения музея необходимо заранее забронировать желаемый временной интервал времени, подобное правило распространяется и на льготные категории граждан, которые собираются отправиться в Лувр.

"Ношение маски обязательно, необходимо соблюдать физическую дистанцию", - отмечается в сообщении на сайте Лувра.

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Несмотря на то, что музей официально открывается, около трети галерей комплекса останутся пока закрытыми.

Парижский Лувр закрыли в середине марта в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса.

Лувр - один из крупнейших музеев мира. Среди наиболее известных экспонатов - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, скульптура "Венера Милосская" и "Ника Самофракийская", а также полотна - "Свобода, ведущая народ" и "Плот "Медузы". Ежегодно его посещает в среднем около 10 млн человек.

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Париж, Лувр, Карантин.

Автор:

Телеграф
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