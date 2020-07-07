Пандемия коронавируса: в Польше за сутки обнаружили 257 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Польше выявлены 257 новых случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли. Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

По данным Минздрава, количество инфицированных коронавирусом в стране составляет 36412, в том числе 1528 человек умерли.

На сегодня в Польше выздоровели уже 24238 человек.

В больницах страны находятся 1658 пациентов с коронавирусом, 85327 человек - на домашнем карантине, 11780 человек - под эпидемиологическим надзором.

В настоящее время в Польше проведено более 1,6 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - более 20 тысяч.

Как сообщалось, главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн. В целом среди польских горняков выявлено более 6 тысяч инфицированных коронавирусом.

С 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение. С 1 июля возобновлено авиасообщение между Польшей и Украиной. Между странами также возобновлено автобусное сообщение.

По данным Worldometer, в мире выявлены 11764563 случая заражения коронавирусом, в частности 541242 летальных, выздоровели 6758611 человек.