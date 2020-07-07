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Пандемия COVID-19: в Испании у 5% жителей есть антитела к коронавирусу

Пандемия COVID-19: в Испании у 5% жителей есть антитела к коронавирусу
16:13 Сегодня Телеграф УНН
Только у 5% жителей Испании есть антитела к COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного среди 60 тыс. жителей страны, передает ВВС.

"Несмотря на широкое распространение COVID-19 в Испании, выработка антител у населения к вирусу остается низкой и явно недостаточной для обеспечения коллективного иммунитета", - говорится в сообщении.

Наименьшее количество антител к COVID-19 было обнаружено у жителей прибрежных регионов страны, самое высокое - в районах, где произошли вспышки заболевания.

"Сейчас трудно достичь коллективного иммунитета без учета сопутствующего ущерба от многих случаев смерти среди населения и чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения", - говорят исследователи. Уточняется, что это исследование является крупнейшим в своем роде по COVID-19 в Европе.

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Отметим, что антитела к COVID-19 выявляют с помощью ИФА-тестирования, которое способно показать не только тот факт, что человек уже переболел коронавирусом, но и засвидетельствовать активное течение заболевания.

Как сообщалось, в Украине Минздрав анонсировал массовое ИФА-тестирование населения, так как, по оценкам главного санитарного врача, в стране может быть более 130 тыс. инфицированных коронавирусом.

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Все по теме:

Испания, Антитело, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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