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Италия запретила въезд гражданам из 13 стран из-за коронавируса

Италия запретила въезд гражданам из 13 стран из-за коронавируса
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф
Италия временно запретила въезд на свою территорию, а также прямое и непрямое авиасообщение с 13 странами из-за пределов ЕС, отнесла к "красной зоны".

Италия запретила въезд в страну пассажирам из 13 стран из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в постановлении министерства здравоохранения Италии.

"В мире пандемия сейчас в разгаре. Мы не можем пренебречь жертвами, принесенными итальянцами в предыдущие месяцы, поэтому будем действовать максимально осторожно", - отметил министр здравоохранения Роберто Сперанца, комментируя решение.

Документ предусматривает запрет въезда на территорию Италии, в том числе транзитного, людям, которые в последние 14 дней посещали такие страны как Армения, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Молдова, Бразилия, Чили, Перу, Бангладеш, Бахрейн, Оман, Кувейт Панама и Доминиканская Республика.

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Это включает также приостановление прямого или косвенного авиасообщение с этими странами.

Ни одна из этих стран не входит и в "зеленый список" ЕС.

Напомним, с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

Италия с этой даты не отменяла запрет на поездки для "третьих стран" из списка, опасаясь, что это приведет к "новой цепочке заражений".

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Все по теме:

Италия, ЕС, Пандемия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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