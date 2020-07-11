Во Франции уже более 30 тыс человек умерли от коронавируса

Во Франции 30 004 человека умерли с начала пандемии.

Более 30 тыс. человек умерли во Франции с начала пандемии.

Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Министерства здравоохранения республики.

“30 004 человека умерли во Франции с начала пандемии”, — отметили в ведомстве. Там добавили, что из них 19 528 человек умерли в больницах.

В ведомстве также отметили, что в больницах в настоящее время после заражения коронавирусом находятся 7062 человека, из которых 496 — в реанимации.

“78 388 человек выписались и вернулись домой”, — подчеркнули в министерстве.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 043 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1345 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.