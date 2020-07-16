COVID-19 отступает: в Турции падает число новых случаев

За прошедшие сутки в Турции потвердили 947 новых случаев заболевания COVID-19.

В Турции снижается прирост COVID-19. Второй день подряд количество заражений не превышает отметку в тысячу.

Такое заявление сделал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа на брифинге.

Также, по его словам, число выздоровевших от COVID-19 превысило число новых случаев.

Он рассказал, что в шести городах республики за прошедшие сутки не зафиксировали COVID-19. "Пневмония в течение трех дней не наблюдалась в Малатье, Трабзоне, Килисе, Ялове, Байбурте и Ардахане", - поведал министр.

За прошлые сутки зафиксировали 947 новых случаев заболевания коронавирусом. 17 жителям Турции не удалось побороть коронавирус, 1013 выздоровели.

За все время пандемии подтвердили почти 216 тысяч случаев инфицирования, проведены более 4,1 млн тестов. Умерли 5419 человек, выздоровели более 197,7 тыс. В реанимации находится 1206 пациентов, из них 401 интубированный.