Глава МИД Британии о хакерских атаках на разработчиков вакцины от COVID-19: Очень ясно видно, что это сделала Россия

Великобритания и партнеры внимательно следили за попытками хакеров украсть информацию о создании лекарства от COVID-19, а потому не сомневается, что именно Россия стоит за этим. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел страны Доминик Рааб в интервью BBC.

"Очень ясно видно, что это сделала Россия", - сказал он.

По его словам улики собирала не только Великобритания, но и США и Канада.

Также он отметил, что не удивлен словами посла Москвы в Лондоне о непричастности РФ к хакерским атакам.

"Точно так же в 2018 году они заверяли, что непричастны к применению ядовитого вещества в Солсбери", - отметил глава МИД.

"Очевидно, что в момент, когда мы усиливаем сотрудничество с другими странами в вопросах борьбы с этим вирусом... Россия стремится саботировать этот процесс", - добавил Рааб.

Отвечая на вопрос, почему Великобритания, обвиняя Россию в подобных вещах, не публикует доказательства, глава британского МИД отметил, что в таких случаях специалисты сначала тщательно собирают информацию, так что эти обвинения не голословны.

Ранее посол РФ говорил BBC, что его страна не пыталась получить доступ к британским наработкам по вакцине от COVID-19

"Я не верю в эту историю, в ней нет смысла", - сказал Келин.