Скачать
Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В "Слуге народа" хотят внедрить "большую парламентскую реформу"
В "Слуге народа" хотят внедрить "большую парламентскую реформу"
COVID-19: список "зеленых" стран расширился
COVID-19: список "зеленых" стран расширился
Фигейреду заставил сдаться Бенавидеса в чемпионском бою UFC (Видео)
Фигейреду заставил сдаться Бенавидеса в чемпионском бою UFC (Видео)
У кометы Neowise появился собственный твиттер
У кометы Neowise появился собственный твиттер

Глава МИД Британии о хакерских атаках на разработчиков вакцины от COVID-19: Очень ясно видно, что это сделала Россия

Глава МИД Британии о хакерских атаках на разработчиков вакцины от COVID-19: Очень ясно видно, что это сделала Россия
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Великобритания и партнеры внимательно следили за попытками хакеров украсть информацию о создании лекарства от COVID-19, а потому не сомневается, что именно Россия стоит за этим. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел страны Доминик Рааб в интервью BBC.

"Очень ясно видно, что это сделала Россия", - сказал он.

По его словам улики собирала не только Великобритания, но и США и Канада. 

Также он отметил, что не удивлен словами посла Москвы в Лондоне о непричастности РФ к хакерским атакам. 

"Точно так же в 2018 году они заверяли, что непричастны к применению ядовитого вещества в Солсбери", - отметил глава МИД. 

Британия, Канада и США обвинили РФ в хакерских атаках на разработчиков вакцины от коронавируса

"Очевидно, что в момент, когда мы усиливаем сотрудничество с другими странами в вопросах борьбы с этим вирусом... Россия стремится саботировать этот процесс", - добавил Рааб.

Отвечая на вопрос, почему Великобритания, обвиняя Россию в подобных вещах, не публикует доказательства, глава британского МИД отметил, что в таких случаях специалисты сначала тщательно собирают информацию, так что эти обвинения не голословны. 

Вмешательства в выборы со стороны России: в Британии опубликуют доклад разведки

Ранее посол РФ говорил BBC, что его страна не пыталась получить доступ к британским наработкам по вакцине от COVID-19 

"Я не верю в эту историю, в ней нет смысла", - сказал Келин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Россия, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдерживание России: Пентагон ждет немедленной реакции НАТО
02 Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
03 Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее
04 "Вечеринка нардепов": Арахамию засняли танцующим в вышиванке (Видео)
05 Глаз Сахары из космоса впечатлил астронавта NASA
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сирия избирает новый парламент
Сирия избирает новый парламент
Шулявский мост продолжают ремонтировать
Шулявский мост продолжают ремонтировать
Борьба с &quot;коронакризисом&quot;: саммит ЕС решили продлить
Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить
Изменение климата: аномальную жару прогнозируют в будущем
Изменение климата: аномальную жару прогнозируют в будущем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь