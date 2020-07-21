Глава Минздрава Италии: страна "прошла через шторм" коронавируса

Глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца заявил, что Италии в основном удалось преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19. Об этом сообщили в CNN.

В связи с распространением коронавируса в Италии зафиксировали 244752 случая заражения, около 35073 человек умерло и 197431 пациент выздоровели.

Со слов Роберто Сперанца, Италия прошла через шторм хотя и не зашла в "безопасную гавань".

"Я думаю, у Италии получилось. Я не думаю о правительстве, а о стране как о целом", - уточнил он.

По словам министра, Италия следующей после Китая столкнулась с коронавирусом, поэтому у нее не было "руководства к действию" в чрезвычайной ситуации, и информацию о вирусе приходилось собирать.

Он добавил, что мир сейчас пребывает в самой острой фазе эпидемии, и кризис останется в прошлом лишь после получения вакцины от заболевания.

CNN отмечает, что за последние сутки в Италии зафиксированы 128 случаев коронавируса и 15 смертей, связанных с ним.

Ранее сообщалось, что в городах Болгарии проходят многотысячные акции протеста. Демонстранты призывают правительство уйти в отставку, пересмотреть экономический курс страны и контроль за азартным бизнесом.