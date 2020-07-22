Пандемия COVID-19: В Румынии фиксируют рекордное количество случаев коронавируса

В связи с распространением коронавируса в Румынии зафиксировали более тысячи новых случаев COVID-19 за прошлые сутки.
Общее число зараженных с начала эпидемии составило 40163 человека.
Данные суточные показатели по заболеваемости коронавирусом являются рекордными для страны с начала пандемии.
В стране выздоровели и выписалсь из больниц 27356 человек.
За прошедшие сутки скончалось 27 граждан, а общее количество умерших в Румынии составило 2 101.
На прошлой неделе правительство Румынии на 30 дней продлило действие режима чрезвычайной ситуации.
Как сообщалось, в связи с наводнениями и оползнями, которые вызвали ливневые дожди в северной части Вьетнама, погибли не менее пяти граждан и еще трое пострадали. Об этом сообщили в "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.