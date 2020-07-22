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Пандемия COVID-19: В Румынии фиксируют рекордное количество случаев коронавируса

Пандемия COVID-19: В Румынии фиксируют рекордное количество случаев коронавируса
Обновлено 19:35 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Румынии за прошлые сутки зафиксировали рекордные показатели по заражаемости COVID-19 за сутки (1030 человек). Об этом сообщили в Romania-Insider.

В связи с распространением коронавируса в Румынии зафиксировали более тысячи новых случаев COVID-19 за прошлые сутки.

Общее число зараженных с начала эпидемии составило 40163 человека.

Данные суточные показатели по заболеваемости коронавирусом являются рекордными для страны с начала пандемии.

В стране выздоровели и выписалсь из больниц 27356 человек.

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За прошедшие сутки скончалось 27 граждан, а общее количество умерших в Румынии составило 2 101.

На прошлой неделе правительство Румынии на 30 дней продлило действие режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в связи с наводнениями и оползнями, которые вызвали ливневые дожди в северной части Вьетнама, погибли не менее пяти граждан и еще трое пострадали. Об этом сообщили в "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

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Все по теме:

Румыния, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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