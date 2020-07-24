Эпидемия COVID-19: В Румынии второй день подряд более 1,1 тыс новых случаев заражения

В Румынии зафиксировали 1 119 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.
Для страны количество новых случаев коронавируса за сутки является рекордными для страны с начала эпидемии.
Всего в Румынии заболевание подтвердили в 42394 граждан.
Из которых 28267 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, общее количество смертей от заболевания в Румынии составило 2150.
Ранее сообщалось, что по данным исследователей США пока что возглавляет рейтинг стран по количеству случаев заражения коронавирусом.