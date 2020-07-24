Эпидемия COVID-19: В Румынии второй день подряд более 1,1 тыс новых случаев заражения

В связи с распространением коронавируса в Румынии за прошедшие сутки зафиксировали 1 119 новых случаев COVID-19, которые являются рекордными для страны с начала эпидемии. Об этом сообщили в Romania-Insider.