В Германии на ферме вспышка коронавируса: там работают украинцы

В баварском районе Германии на ферме 170 работников заболели коронавирусом. Всю ферму, 480 сотрудников, отправили на карантин, среди работников есть и украинцы.

В баварском округе в Дингольфинг-Ландау на ферме произошла вспышка коронавирусной инфекции, заболели 170 работников. Всю ферму закрыли на каранатин, а это 480 людей.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Местные власти сообщили, что на карантин ушли даже те работники фермы, результаты тестирования которых оказались негативными.

По словам главы округа Вернера Бумедера, на такой шаг пошли, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни и защитить население.

Известно, что на этой ферме собирали урожай граждане Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

Сообщается, что на прошлой недели коронавирус выявили у семи человек. Так как, вероятней всего, что на ферме во время сборки урожая гигиенические нормы не соблюдались, заболело такое большое количество людей и на карантин пришлось отправить всю ферму.

Как сообщила министр здравоохранения Баварии Мелани Гумль, на других фермах этого региона также протестируют работников на коронавирус.

Как сообщалось в Германии в последние дни наблюдается негативная динамика по заболеваемости COVID-19. 24 июля сообщалось о более чем 800 больных за сутки.