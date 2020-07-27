Вспышка COVID-19: в Болгарии снова продлили чрезвычайное положение

Власти Болгарии продлили до конца лета (31 августа) действие чрезвычайного положения в области здравоохранения в стране на фоне новой вспышки COVID-19. Об этом в понедельник заявил премьер Бойко Борисов, сообщили в Novinite.

На заседании болгарского правительства Борисов заявил, что в соответствии с указом Миндрава ЧП (в области здравоохранения - ред.) продлят на месяц.

Само ЧП закончится 31 августа.

Также было отмечено, что ЧП в области здравоохранения применили в Болгарии в середине мая из-за пандеми COVID-19, далее власти продлевали ограничения несколько раз.

На данный момент в Болгарии уже подтвердили 10 427 случаев заражения коронавирусом, из которых сейчас болеют 4 732 пациента.

Ранее сообщалось, что глава ВОЗ снова созывает чрезвычайную комиссию, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом. Пандемия набирает обороты, в мире более 16 миллионов инфицированных.

Также добавим, что коронавирус продолжает распространятся в мире. Только за последние сутки в мире зафиксировали более 200 тысяч случаев болезни.