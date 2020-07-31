В Польше новый антирекорд по COVID-19

Министерство здравоохранения Польши зарегистрировало за сутки 657 новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19) за сутки. Об этом сообщает Польское радио.

"В Польше - очередной рекорд суточных заражений коронавирусом. Сегодня Министерство здравоохранения Польши сообщило о рекордном количестве 657 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Из этого числа 160 случаев подтверждено в Силезии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Мазовецком воеводстве выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, в Малопольском-77.

По словам вице-министра здоровья Польши Вальдемара Краски, на высокий суточный уровень новых случаев заражения коронавирусом влияет проведение большого количества тестов, за последние сутки проведено 35 тысяч.

Отмечается, что с начала эпидемии коронавируса в Польше подтверждено 45 688 случаев заболевания коронавирусом, от COVID-19 умерли 1 716 человек. В то же время, уже 33 987 человек выздоровели.

По состоянию на утро 31 июля в целом в мире с 17 476 105 случаев коронавируса, 676 759 - летальные, 10 939 473 человека выздоровели.