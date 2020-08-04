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Пандемия коронавируса: в Италии насчитали 1,5 млн случаев заражения

Пандемия коронавируса: в Италии насчитали 1,5 млн случаев заражения
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф
На данный момент примерно 1,5 млн граждан Италии заразились коронавирусом с февраля по июнь. Об этом сообщили в "Коррьере делла сера" со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения.

Это в шесть раз больше, чем считалось до настоящего времени.

Столь разные оценки связаны с тем, что до сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус. Теперь же медики проверили, у какого числа итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться с COVID-19.

Их наличие указывает, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет. 

В серологическом исследовании приняли участие почти 65 тыс. чел. Затем исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране.

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В итоге выяснилось: у 2,5% итальянцев есть антитела против COVID-19. 

Италия - одна из европейских стран, больше всего пострадавших от коронавируса. Особенно сложная обстановка весной 2020 года складывалась на севере страны.

Ранее, с крошечного острова в Тихом океане удалось спасти трех человек, которые на прошлой неделе отправились на катере в 42-километровое путешествие.

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Все по теме:

Италия, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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