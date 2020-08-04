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Пандемия COVID-19: в Румынии за сутки зафиксировали более 1200 случаев

Пандемия COVID-19: в Румынии за сутки зафиксировали более 1200 случаев
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф
В Румынии за прошедшие 24 часа зарегистрировали 1232 новых случая заражения на коронавирус. Об этом сообщили в Romania-Insider.

В связи с распространением COVID-19 в Румынии, количество зараженных достигло 55241 человек, из которых выздоровели 33142 пациента.

С начала эпидемии в стране от заболевания скончались 2480 пациентов.

Также отмечалось, что вчера, впервые с 22 июля, количество новых случаев в стране составило менее тысячи (823).

Ранее, на данный момент примерно 1,5 млн граждан Италии заразились коронавирусом с февраля по июнь. Об этом сообщили в "Коррьере делла сера" со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения.

Также сообщалось, что в ФРГ объявили о начале второй волны пандемии COVID-19 в стране. Об этом сообщают в DW.

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Румыния, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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