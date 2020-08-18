COVID-19: В ВОЗ заявили о новой фазе пандемии коронавируса

В ВОЗ заявили об увеличении доли молодых людей среди зараженных во всем мире, что вызывает беспокойство. Об этом сообщил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи, передают в Reuters.

"Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса.

Многие даже не подозревают, что инфицированы.

Это увеличивает риск перетекания вируса на наиболее незащищенных людей", - сказал он.

По его мнению, это сигнал о том, что мир вступил в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее за SARS CoV 2, сталкивается Юго-Восточная Азия, хотя пока подтверждений этого предположения нет.

Также сообщалось, что в Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса. Харьковская область снова стала антилидером по числу новых случаев за сутки.