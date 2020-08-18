COVID-19: В ВОЗ заявили о новой фазе пандемии коронавируса

"Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса.
Многие даже не подозревают, что инфицированы.
Это увеличивает риск перетекания вируса на наиболее незащищенных людей", - сказал он.
По его мнению, это сигнал о том, что мир вступил в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее сообщалось, что со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее за SARS CoV 2, сталкивается Юго-Восточная Азия, хотя пока подтверждений этого предположения нет.
Также сообщалось, что в Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса. Харьковская область снова стала антилидером по числу новых случаев за сутки.